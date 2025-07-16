В ЄС обговорюють використання активів рф для оплати озброєння Україні

Головну роль у координації передачі озброєння може відіграти НАТО.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорюють створення механізму, який дозволить використати заморожені активи росії для оплати поставок зброї Україні, яку закуповують у США.

Про це повідомляє газета The Telegraph.

15 липня у Брюсселі на зустрічі представників ЄС одним із ключових питань стало обговорення процесу закупівлі озброєнь у Сполучених Штатах та способів ефективної реалізації цих постачань.

За інформацією видання, важливу роль у координації передачі озброєння може відіграти НАТО через свою місію підтримки України.

Офіційні особи вважають, що це забезпечить прозорість процесу, хоча деякі учасники висловлюють побоювання, що такі дії можуть бути сприйняті москвою як провокація.

Одним із альтернативних варіантів фінансування є створення спільного фінансового фонду за участю європейських країн і Канади.

Така "спільна каса" дозволить закуповувати озброєння за запитами України, гарантуючи централізовану та прозору систему підтримки.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився на підтримку використання прибутків від заморожених російських активів для покриття витрат, зауваживши:

"Чому це має лягти тягарем на наших платників податків, якщо є можливість використати кошти росії?"

На сьогодні в Євросоюзі зберігається 245 мільярдів доларів із 330 мільярдів заморожених російських активів.