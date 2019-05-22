В ЄС остаточно заборонили використання одноразового пластику
Зазначається, що це затвердження - заключний етап процедури ухвалення відповідної директиви, за яку раніше проголосував Європарламент. Про це повідомляє DW.
"Однією з основних цілей цієї директиви є зменшення кількості пластикових відходів, які ми створюємо. Згідно з новими правилами, пластикові тарілки, столові прибори, трубочки для пиття, тримачі для повітряних кульок та ватні палички одноразового використання будуть заборонені до 2021 року", - йдеться у заяві.
За директивою, до 2029 року 9 із 10 використаних пластикових пляшок повинні бути зібрані у сміття відсортованими.
Пластикові пляшки, які наявні в продажу, до 2025 року повинні містити щонайменше чверть матеріалу, придатного для переробки, а до 2030 року - 30%.
Також передбачається можливість притягати до відповідальності виробників пластикової продукції та залучати тютюнову галузь до відшкодування коштів за утилізацію недопалків.
Нагадаємо, що Каліфорнійський гігант Starbucks заявив 9 липня, що він припинить використовувати пластмасові соломинки до 2020 року, посилаючись на екологічну загрозу для океанів.
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