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В ЄС остаточно заборонили використання одноразового пластику

"Однією з основних цілей цієї директиви є зменшення кількості пластикових відходів, які ми створюємо"
Рада Євросоюзу схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива.
В ЄС остаточно заборонили використання одноразового пластику Фото: gettyimages.com

Зазначається, що це затвердження - заключний етап процедури ухвалення відповідної директиви, за яку раніше проголосував Європарламент. Про це повідомляє DW.

"Однією з основних цілей цієї директиви є зменшення кількості пластикових відходів, які ми створюємо. Згідно з новими правилами, пластикові тарілки, столові прибори, трубочки для пиття, тримачі для повітряних кульок та ватні палички одноразового використання будуть заборонені до 2021 року", - йдеться у заяві.

За директивою, до 2029 року 9 із 10 використаних пластикових пляшок повинні бути зібрані у сміття відсортованими.

Пластикові пляшки, які наявні в продажу, до 2025 року повинні містити щонайменше чверть матеріалу, придатного для переробки, а до 2030 року - 30%.

Також передбачається можливість притягати до відповідальності виробників пластикової продукції та залучати тютюнову галузь до відшкодування коштів за утилізацію недопалків.

Нагадаємо, що Каліфорнійський гігант Starbucks заявив 9 липня, що він припинить використовувати пластмасові соломинки до 2020 року, посилаючись на екологічну загрозу для океанів.

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22 05 2019 09:45
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