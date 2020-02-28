В ЄС побоюються міжнародної військової конфронтації у зв'язку із ситуацією в Ідлібі

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки

"Ескалації, яка триває, необхідно терміново покласти край. Є ризик сповзання до великої відкритої міжнародної військової конфронтації", - прокоментував він у Twitter розвиток ситуації в Ідлібі.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у п'ятницю виступив із закликом негайно зупинити ескалацію ситуації, яка триває в сирійській провінції Ідліб, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ескалації, яка триває, необхідно терміново покласти край. Є ризик сповзання до великої відкритої міжнародної військової конфронтації", - прокоментував він у Twitter розвиток ситуації в Ідлібі.

За його словами, наявне становище "заподіює нестерпні гуманітарні страждання цивільному населенню і ставить його під загрозу".

Раніше повідомлялося, що авіаудар сирійських урядових сил в Ідлібі призвів до загибелі 33 турецьких військових і поранення 36 військовослужбовців.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.