Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В ЄС побоюються міжнародної військової конфронтації у зв'язку із ситуацією в Ідлібі

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки
"Ескалації, яка триває, необхідно терміново покласти край. Є ризик сповзання до великої відкритої міжнародної військової конфронтації", - прокоментував він у Twitter розвиток ситуації в Ідлібі.
В ЄС побоюються міжнародної військової конфронтації у зв Фото: з вільних джерел

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у п'ятницю виступив із закликом негайно зупинити ескалацію ситуації, яка триває в сирійській провінції Ідліб, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ескалації, яка триває, необхідно терміново покласти край. Є ризик сповзання до великої відкритої міжнародної військової конфронтації", - прокоментував він у Twitter розвиток ситуації в Ідлібі.

За його словами, наявне становище "заподіює нестерпні гуманітарні страждання цивільному населенню і ставить його під загрозу".

Раніше повідомлялося, що авіаудар сирійських урядових сил в Ідлібі призвів до загибелі 33 турецьких військових і поранення 36 військовослужбовців.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Читайте також: Туреччина відкриває безвіз для шести країн Європи
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2020 11:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.