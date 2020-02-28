В ЄС побоюються міжнародної військової конфронтації у зв'язку із ситуацією в Ідлібі
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у п'ятницю виступив із закликом негайно зупинити ескалацію ситуації, яка триває в сирійській провінції Ідліб, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ескалації, яка триває, необхідно терміново покласти край. Є ризик сповзання до великої відкритої міжнародної військової конфронтації", - прокоментував він у Twitter розвиток ситуації в Ідлібі.
За його словами, наявне становище "заподіює нестерпні гуманітарні страждання цивільному населенню і ставить його під загрозу".
Раніше повідомлялося, що авіаудар сирійських урядових сил в Ідлібі призвів до загибелі 33 турецьких військових і поранення 36 військовослужбовців.
На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків