В ЄС попередили про тривалі перебої з постачанням енергоносіїв через війну в Ірані

Брюссель особливо стурбований щодо постачань авіаційного палива і дизелю до Європи.

Уряди країн Європейського Союзу повинні підготуватися до тривалих перебоїв з постачанням енергоносіїв через війну в Ірані.

Про це заявив Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, передає Reuters.

У листі до міністрів енергетики, з яким ознайомилося агентство, єврокомісар рекомендував урядам "вжити заходів на випадок тривалих перебоїв з постачанням енергоносіїв". Йоргенсен зазначив, що Брюссель особливо стурбований щодо постачань авіаційного палива і дизелю до Європи.

У своєму листі він також рекомендував урядам країн-членів ЄС уникати заходів, які обмежували б торгівлю нафтопродуктами або стримували виробництво на європейських нафтопереробних заводах.

"Державам-членам рекомендується відкласти будь-яке нетермінове технічне обслуговування нафтопереробних заводів", – зазначив він.

Керівник відділу європейських продуктів у компанії Argus Media Бенедикт Джордж не виключає у майбутньому локальний дефіцит авіаційного палива в ЄС. Він зазначив, що останні партії керосину, які пройшли через Ормузьку протоку до її закриття, мають прибути до Європи приблизно 10 квітня.

"Реальної загрози того, що авіаційне паливо дійсно закінчиться, немає", – заявив експерт, додавши, що запаси європейських країн можуть покрити попит на керосин на строк до трьох місяців.

Однак, за його словами, запаси можуть скоротитися до рівня, при якому виникне локальний дефіцит або спостерігатимуться високі та нестабільні ціни.

Reuters зазначає, що ЄС отримує близько 15% керосину від постачальників з Близького Сходу. Крім цього, блок отримує авіапаливо з заводів в Індії, які переробляють близькосхідну нафту. Джордж зазначає, що блок міг би частково замістити авіапаливо з країн Перської Затоки сировиною США, але не весь керосин.

При цьому видання звертає увагу, що закриття Ормузької протоки не вплинуло на запаси нафти та природного газу в ЄС, оскільки Європа імпортує більшу частину цих енергоносіїв від постачальників за межами Близького Сходу. Однак через залежність блоку від імпортного палива, вона залишається вразливою від світових цін на енергоносії. Видання нагадує, що ціни на газ у Європі зросли більше ніж на 70% з моменту початку війни на Близькому Сході.