В ЄС представили суворі правила використання штучного інтелекту

Проєкт правил встановлює обмеження щодо використання штучного інтелекту в цілому ряді видів діяльності, від самостійного керування автомобілями до прийняття рішень про найм

Єврокомісія запропонувала у середу нові правила і дії, спрямовані на регулювання використання штучного інтелекту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Єврокомісії.

"Що стосується штучного інтелекту, довіра є обов'язковою. З урахуванням цих знакових правил ЄС очолює розробку нових глобальних норм, щоб переконатися, що штучному інтелекту можна довіряти. Встановивши стандарти, ми можемо прокласти шлях до етичних технологій у всьому світі та забезпечити збереження конкурентоспроможності ЄС на цьому шляху. Наші правила будуть застосовуватися там, де це суворо потрібно: коли йдеться про безпеку та основні права громадян ЄС", - сказала віцепрезидента Єврокомісії маргарет Вестагер.

Проєкт правил встановлює обмеження щодо використання штучного інтелекту в цілому ряді видів діяльності, від самостійного керування автомобілями до прийняття рішень про найм, відбір щодо зарахування до школи та перевірка іспитів. Він також стосуватиметься використання штучного інтелекту правоохоронними та судовими системами - сферами, що вважаються "високоризиковими", оскільки можуть загрожувати безпеці людей або основним правам.

Деякі види використання штучного інтелекту будуть взагалі заборонені, включаючи розпізнавання обличчя в реальному часі в громадських місцях, хоча існують деякі винятки щодо національної безпеки та інших цілей.

Правила мають далекосяжні наслідки для великих технологічних компаній, включаючи Amazon, Google, Facebook та Microsoft, які вклали ресурси у розробку штучного інтелекту, а також для багатьох інших компаній, які використовують цю технологію в галузі охорони здоров'я, страхування та фінансів.

Компаніям, які порушуватимуть нові правила, для обговорення та впровадження яких, як очікується, знадобиться кілька років, можуть загрожувати штрафи у розмірі до 6 відсотків світових продажів.

Нагадаємо, що ЄС планує обмежити використання штучного інтелекту через приватність