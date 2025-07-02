В ЄС розкрили масштаби тіньових перевезень нафти в обхід санкцій

За словами французького адмірала, уряд Франції щодня перевіряє близько 10 таких суден, а загалом у світі може діяти до 900 "танкерів-привидів".

Сотні підпільних нафтових танкерів курсують світовими морями під зручними прапорами та з непрозорими власниками, щоб транспортувати нафту в обхід міжнародних санкцій проти росії, Ірану та Північної Кореї.

Про це повідомляє французька газета Le Monde.

За словами французького адмірала, уряд Франції щодня перевіряє близько 10 таких суден, а загалом у світі може діяти до 900 "танкерів-привидів".

"Дії уряду - це, перш за все, особливо ретельний моніторинг цього флоту, який, за оцінками, складається приблизно з 900 суден, з яких близько десяти щодня контролюються в Ла-Манші", - цитує видання слова посадовця.