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В ЄС розкрили масштаби тіньових перевезень нафти в обхід санкцій

02 липня 2025, 15:09
В ЄС розкрили масштаби тіньових перевезень нафти в обхід санкцій
Фото: dhnet.be
За словами французького адмірала, уряд Франції щодня перевіряє близько 10 таких суден, а загалом у світі може діяти до 900 "танкерів-привидів".
Сотні підпільних нафтових танкерів курсують світовими морями під зручними прапорами та з непрозорими власниками, щоб транспортувати нафту в обхід міжнародних санкцій проти росії, Ірану та Північної Кореї.
 
Про це повідомляє французька газета Le Monde.
 
За словами французького адмірала, уряд Франції щодня перевіряє близько 10 таких суден, а загалом у світі може діяти до 900 "танкерів-привидів".
 
"Дії уряду - це, перш за все, особливо ретельний моніторинг цього флоту, який, за оцінками, складається приблизно з 900 суден, з яких близько десяти щодня контролюються в Ла-Манші", - цитує видання слова посадовця.
 
Він наголосив, що ці судна пов’язані не лише з російськими, а й з іранськими та північнокорейськими інтересами.
 
Адмірал пояснив, що такі судна користуються слабкими місцями в міжнародному морському праві та відсутністю контролю. Це здебільшого старі танкери середнього розміру, які купують невідомі компанії. Вони часто не відповідають навіть мінімальним вимогам безпеки, а їхнє страхування викликає серйозні сумніви.
 
Як вказують у виданні, Європейський Союз у межах 18-го пакету санкцій, запропонованого Єврокомісією, планує додати до чорного списку ще 70 танкерів-привидів, які використовує москва. На сьогодні до списку вже входять 342 судна.
 
Водночас міністр оборони Естонії Ханно Певкур своєю чергою оцінив розмір російського флоту-примари у приблизно 500 танкерів.

 

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