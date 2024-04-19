В ЄС розсекретили деталі 14-го пакету санкцій проти росії

Євросоюз готує 14-й пакет санкцій проти кремля через триваючу війну проти України.

Про це повідомляє баварське радіо BR24.

Європейський дипломат на брифінгу повідомив, що новий пакет включатиме каральні заходи проти тих, хто обходить існуючі санкції проти рф і додав, що список осіб і організацій, чиї активи в Євросоюзі мають бути заморожені, також, ймовірно, буде знову розширено.

Служба зовнішніх зв'язків Євросоюзу і Єврокомісія планують представити конкретні пропозиції країнам-членам вже наступного тижня.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ЄС постійно вводить санкції проти рф. Ними він намагається зупинити агресора і зупинити його військову машину.

Обмеження б'ють по російських чиновниках, олігархах, ключових секторах економіки і по компаніях, які працюють на благо путіна.

В лютому Євросоюз ухвалив черговий, 13-й пакет санкцій, посиливши тиск на росію.

Європейська рада ухвалила внести до санкційного списку 106 фізичних і 88 юридичних осіб.

Український президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до подальшого посилення санкцій проти рф і підкреслив, що ракети "Кинджал", які росія застосовує для обстрілу України, містять десятки іноземних деталей.