В ЄС розсекретили деталі 14-го пакету санкцій проти росії
Про це повідомляє баварське радіо BR24.
Європейський дипломат на брифінгу повідомив, що новий пакет включатиме каральні заходи проти тих, хто обходить існуючі санкції проти рф і додав, що список осіб і організацій, чиї активи в Євросоюзі мають бути заморожені, також, ймовірно, буде знову розширено.
Служба зовнішніх зв'язків Євросоюзу і Єврокомісія планують представити конкретні пропозиції країнам-членам вже наступного тижня.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ЄС постійно вводить санкції проти рф. Ними він намагається зупинити агресора і зупинити його військову машину.
Обмеження б'ють по російських чиновниках, олігархах, ключових секторах економіки і по компаніях, які працюють на благо путіна.
В лютому Євросоюз ухвалив черговий, 13-й пакет санкцій, посиливши тиск на росію.
Європейська рада ухвалила внести до санкційного списку 106 фізичних і 88 юридичних осіб.
Український президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до подальшого посилення санкцій проти рф і підкреслив, що ракети "Кинджал", які росія застосовує для обстрілу України, містять десятки іноземних деталей.