Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В ЄС схвалено план Польщі щодо використання фінансування озброєння за програмою SAFE

17 лютого 2026, 14:07
В ЄС схвалено план Польщі щодо використання фінансування озброєння за програмою SAFE
Джерело: krymsos.com
Таке рішення країн-членів ЄС дозволяє підписати кредитні та операційні угоди.
Країни-члени Європейського Союзу остаточно затвердили інвестиційний план Польщі в рамках оборонної програми SAFE (Security Action for Europe), країна має отримати EUR43,7 млрд у вигляді низькопроцентних позик для реалізації 139 проєктів.
 
Про це повідомляє RMF24.
 
"Це рішення завершує процес затвердження ЄС фінансування Польщі", - йдеться в повідомленні.
 
Таке рішення країн-членів ЄС дозволяє підписати кредитні та операційні угоди. Єврокомісія планує, що це відбудеться в середині березня, в першу річницю створення програми SAFE. В Міноборони Польщі повідомляли, що в рамках SAFE країна має намір, зокрема, реалізувати закупівлі переносних зенітних ракетних комплексів Piorun, бойових машин піхоти Borsuk, самохідних гаубиць Krab, а також плани щодо закупівлі літаків-заправників Airbus і розробки засобів боротьби з безпілотниками.
 
Програма SAFE передбачає надання до EUR150 млрд у вигляді довгострокових позик державам-членам, які звертаються за фінансовою допомогою для інвестицій у оборонні можливості. Ці позики фінансуватимуть термінові та широкомасштабні заходи у сфері державних закупівель.
 
Проекти, що фінансуються з SAFE, мають реалізовуватися в рамках спільних замовлень за участю принаймні однієї країни ЄС або України. Однак передбачено тимчасове виключення з цього правила – протягом першого року функціонування SAFE можливе фінансування не тільки спільних проектів, але й тих, що вже розпочалися і реалізуються на замовлення однієї держави-члена. Це має сприяти своєчасній доставці ключових ресурсів.
 
У програмі кредитування також зможе взяти участь Україна, що додатково посилить потенціал її оборонної промисловості та допоможе їй у захисній війні з росією. Згідно з планами, представленими столицями, 15 з 19 держав-членів, що беруть участь у SAFE, планують реалізовувати оборонні проекти спільно з Україною; такий план має також Польща.
 
Програма також стала доступною для Норвегії та Швейцарії як асоційованих країн, а також для країн, які укладуть з ЄС угоду про оборонне партнерство, таких як Велика Британія чи Канада.
війна в УкраїніПольщаросія окупанти

Останні матеріали

Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 12:06
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Політика
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 07:58
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється