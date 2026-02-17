В ЄС схвалено план Польщі щодо використання фінансування озброєння за програмою SAFE

Таке рішення країн-членів ЄС дозволяє підписати кредитні та операційні угоди.

Країни-члени Європейського Союзу остаточно затвердили інвестиційний план Польщі в рамках оборонної програми SAFE (Security Action for Europe), країна має отримати EUR43,7 млрд у вигляді низькопроцентних позик для реалізації 139 проєктів.

"Це рішення завершує процес затвердження ЄС фінансування Польщі", - йдеться в повідомленні.

Таке рішення країн-членів ЄС дозволяє підписати кредитні та операційні угоди. Єврокомісія планує, що це відбудеться в середині березня, в першу річницю створення програми SAFE. В Міноборони Польщі повідомляли, що в рамках SAFE країна має намір, зокрема, реалізувати закупівлі переносних зенітних ракетних комплексів Piorun, бойових машин піхоти Borsuk, самохідних гаубиць Krab, а також плани щодо закупівлі літаків-заправників Airbus і розробки засобів боротьби з безпілотниками.

Програма SAFE передбачає надання до EUR150 млрд у вигляді довгострокових позик державам-членам, які звертаються за фінансовою допомогою для інвестицій у оборонні можливості. Ці позики фінансуватимуть термінові та широкомасштабні заходи у сфері державних закупівель.

Проекти, що фінансуються з SAFE, мають реалізовуватися в рамках спільних замовлень за участю принаймні однієї країни ЄС або України. Однак передбачено тимчасове виключення з цього правила – протягом першого року функціонування SAFE можливе фінансування не тільки спільних проектів, але й тих, що вже розпочалися і реалізуються на замовлення однієї держави-члена. Це має сприяти своєчасній доставці ключових ресурсів.

У програмі кредитування також зможе взяти участь Україна, що додатково посилить потенціал її оборонної промисловості та допоможе їй у захисній війні з росією. Згідно з планами, представленими столицями, 15 з 19 держав-членів, що беруть участь у SAFE, планують реалізовувати оборонні проекти спільно з Україною; такий план має також Польща.

Програма також стала доступною для Норвегії та Швейцарії як асоційованих країн, а також для країн, які укладуть з ЄС угоду про оборонне партнерство, таких як Велика Британія чи Канада.