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В ЄС схвалили передачу доходів від заморожених грошей росії

21 травня 2024, 14:55
В ЄС схвалили передачу доходів від заморожених грошей росії
Фото: Укрінформ
Чеський міністр закордонних справ повідомив, що вже цього року Україна може отримати до 3 млрд євро.

У Євросоюзі схвалили передачу Україні прибутків від заморожених активів росії.

Про це в X (Twitter) написав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Уже цього року Україна може отримати до 3 млрд євро. 90% цієї суми передбачені на потреби армії.

"росія має відшкодувати завдані війною збитки", – сказав він.

Нагадаємо, що Україна просить союзників передати їй заморожені кошти росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України – насамперед для купівлі зброї. Йдеться про суму близько 3 млрд євро на рік. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть. Про "принципову згоду" на надання Україні прибутків від заморожених коштів йшлося ще у березні.

ЄСвійна в Україніактиви рфросія-агресор

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