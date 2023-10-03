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В ЄС схвалили перегляд бюджету з виділенням 50 млрд євро для України

03 жовтня 2023, 15:37
В ЄС схвалили перегляд бюджету з виділенням 50 млрд євро для України
Фото: AFP
Рішення схвалили 393 голосами.

Європарламент схвалив перегляд бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки, який містить положення про утворення спеціального Українського фонду у 50 млрд євро.

Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Європарламент схвалив виділення додаткових 10 млрд євро на 2024-2027 роки на додаток до 65,8 млрд євро, які раніше запропонувала Єврокомісія.

У світлі останніх зовнішніх викликів, особливо війни росії проти України та зростаючих міграційних проблем, депутати Європарламенту збільшили відповідні бюджетні статті на 2 млрд євро. Вони виділили додаткові 3 млрд євро на нову платформу стратегічних технологій для Європи (STEP) і 5 млрд євро - на посилення здатності ЄС реагувати на непередбачувані кризи.

Співдоповідачка Маргарита Маркес зазначила, що до 31 грудня 2023 року ЄС хоче мати в наявності адекватні кошти для підтримки України та продовження пом'якшення соціально-економічних наслідків війни, а також зростання інфляції та кризи вартості життя.

Європарламентбюджетдопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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