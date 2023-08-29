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ПОЛІТИКА

В ЄС спостерігали за руйнацією Каховськоï дамби зі спутника

29 серпня 2023, 21:48
В ЄС спостерігали за руйнацією Каховськоï дамби зі спутника
Боррель повідомив, що знає про наслідки від руйнування дамби.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель відвідав разом із міністрами оборони країн ЄС Супутникового центру ЄС на іспанській авіабазі "Торрехон де Ардос", яка "є очима Європи".

За його словами, цей розвідувальний центр за цей рік підготував понад 5 тисяч доповідей, деякі з них - менше ніж за 24 години.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Боррель повідомив, що у Центрі "уважно спостерігали за руйнацією Каховської дамби в Україні і надали дуже важливі картографічні зображення наслідків затоплення".

"Він відстежував ризики системи охолодження на Запорізькій АЕС, а під час нещодавньої евакуації з Судану, з Хартума, Центр надавав багато інформації, яка дозволила рятувати наших європейських громадян" - зазначив високий представник ЄС.

Раніше в ООН заявили, що знищення Каховської ГЕС в Херсонській області матиме великий вплив на глобальну продовольчу безпеку, оскільки ціни на продовольство.

ЄСБоррельКаховська ГЕС

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