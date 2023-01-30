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CУСПІЛЬСТВО

В ЄС створили комісію, щоб посилити контроль за енергосектором України

30 січня 2023, 15:37
В ЄС створили комісію, щоб посилити контроль за енергосектором України
Фото: УНН
Секретаріат Енергетичного співтовариства створив Наглядовий пункт енергетичного ринку України, який стежитиме та переглядатиме всі події, пов'язані з енергетичним ринком і корпоративним управлінням в Україні.

Енергетичне співтовариство вирішило посилити моніторинг енергетичного сектору України, та створило комісію, яка стежитиме за енергетичним ринком та корпоративним управлінням в українській енергетиці.

Про це повідомляється на сайті організації.

"Прагнучи ... закріпити свої моніторингові функції, Секретаріат Енергетичного співтовариства створив Наглядовий пункт енергетичного ринку України. Наглядовий пункт уважно стежитиме та переглядатиме всі події, пов'язані з енергетичним ринком та корпоративним управлінням в Україні", – йдеться в повідомленні.

В Енергетичному співтоваристві наголосили, що це допоможе побудувати довіру до передбачуваного та прозорого управління відповідно до європейських практик. 

Водночас зазначається, що оцінки ситуації, складені Наглядовим пунктом, будуть опубліковані "з повним дотриманням вимог конфіденційності" та надаватимуться лише залученим внутрішнім і міжнародним зацікавленим сторонам.

Як повідомляв iPress, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив пакет фінансування, в рамках якого буде виділено 372 млн євро для надання підтримки Укренерго.
 
енергетикамоніторингперевіркаенергосистема

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