В ЄС уточнили, коли будуть нові санкції проти росії – FT

До 12-го пакету санкцій проти росії, серед іншого, входитиме заборона на постачання алмазів з рф.

ЄС планує представити 12-й пакет санкцій проти росії наступного тижня. Він включатиме заборону російських алмазів.



Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель виданню Financial Times.

За його словами, міністри закордонних справ країн G7 під час дводенної зустрічі в Японії підтримали цей крок.



"Для того, щоб держави-члени одноголосно підтримали заборону на торгівлю алмазами, деякі просили, щоб G7 забезпечила, скажімо так, політичне висвітлення питання. Це було зроблено, координація спрацювала, і скоро ми зможемо представити пакет санкцій", - заявив Боррель.

Як пише видання, бельгійські чиновники закликали країни G7 підтримати угоду, яка запровадить глобальний стандарт для сертифікації необроблених і полірованих алмазів, що дозволить усім торговцям ідентифікувати вироблені в Росії дорогоцінні камені.

Боррель зазначив, що міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США домовилися "скоротити доходи, які росія отримує від експорту», та прямо вказав на "непромислові алмази, зокрема ті, що видобуваються".



Офіційні особи заявили, що новий пакет санкцій ЄС також включатиме нові заборони на імпорт та експорт, заходи щодо посилення ефективності обмеження цін на російську нафту. Санкції також торкнуться організацій у третіх країнах, які допомагають росії обходити обмеження.

Згідно зі статистикою торгівлі, росія є найбільшим у світі виробником необроблених алмазів із обсягом експорту в 2021 році на 4 мільярди доларів.



Як повідомлялося, Україна на засіданні Ради міністрів ЄС із закордонних справ, що відбулося в Києві, закликала розпочати предметну роботу над 12-м пакетом санкцій проти рф. ЄС ухвалив попередній, 11-й, пакет санкцій 23 червня.