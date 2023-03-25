В ЄС вказали на складнощі у зв’язку з намірами конфіскації російських активів

Багато російських громадян, які потрапили під санкції, оскаржили їх у суді.

Плани ЄС щодо конфіскації російських активів після вторгнення москви в Україну, зокрема державних активів на суму близько 350 мільярдів доларів, є безпрецедентними і складними.

Про це заявив в інтерв'ю AFP у п'ятницю керівник спеціальної групи ЄС щодо конфіскації російських активів Андерс Анлід, повідомляє Euractiv.

"Немає нічого простого", коли справа доходить до пошуку величезних сум, які планується перенаправити на відновлення України, сказав шведський кар'єрний дипломат Андерс Анлід.

Але Європа планує бути "інноваційною", зазначив він.

"Це виклик - знайти прийнятні правові засоби", - сказав Анлід через тиждень після першого засідання робочої групи ЄС.

Багато російських громадян, які потрапили під санкції, оскаржили їх у суді.

В одній гучній справі Генеральний суд ЄС на початку березня видав проміжний наказ про призупинення частини санкцій проти російського гонщика "Формули-1" Нікіти Мазепіна. Він є сином власника і генерального директора виробника хімічної продукції "Уралхім".

"Це лише показує, що наш Європейський Союз - це союз, побудований на верховенстві права", сказав Анлід.

Це перший випадок, коли ЄС планує не лише заморозити активи, але й конфіскувати їх і перерозподілити капітал - або, принаймні, відсотки.

За словами Анліда, такі прецеденти є рідкісними навіть на глобальному рівні, якщо не брати до уваги іракські активи, захоплені Сполученими Штатами наприкінці режиму Саддама Хусейна.

"Сподіваюся, ми зможемо досягти результатів під час головування Швеції в ЄС, яке закінчується в червні. Але це складні питання. Те, що ми робимо, матиме як короткострокові, так і довгострокові аспекти", - сказав він.

Анлід, генеральний директор Національної ради торгівлі Швеції, має досвід у цій сфері. Раніше він працював над пакетами санкцій, накладених на Москву після анексії Криму в 2014 році.

За його словами, робочій групі доведеться "бути дещо інноваційною, щоб рухатися вперед".

Юристи проводять різницю між приватними активами, замороженими західними урядами - наприклад, яхтою олігарха - і державною власністю, такою як валютні резерви російського центрального банку.

Державні активи зазвичай більші - за даними ЄС, лише золотовалютні резерви росії становлять майже 300 мільярдів доларів - і їх легше конфіскувати на законних підставах.

У Сполучених Штатах Конгрес проводить слухання про те, як можна змінити американське законодавство, щоб уможливити постійні арешти, хоча адміністрація президента Джо Байдена публічно обережно ставиться до цієї ідеї.

Один з варіантів, пояснив Анлід, полягає в тому, щоб не конфісковувати активи назавжди, а конфісковувати лише дохід або відсотки від капіталу.

Тим часом робоча група ЄС все ще намагається ідентифікувати російські активи і сподівається досягти прогресу в цьому питанні до травня.