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В ЄС вкотре заговорили про позбавлення Угорщини права голосу – FT

14 березня 2025, 15:33
В ЄС вкотре заговорили про позбавлення Угорщини права голосу – FT
Фото: Укрінформ
На таке рішення могли вплинути спроби Угорщини зняти санкції з деяких росіян
Після того, як Угорщина намагалася частково зняти персональні санкції з громадян рф та білорусі в Європейському Союзі знову обговорюють позбавлення країни права голосу.
 
Про це пише Financial Times з посиланням на обговорення неназваних чиновників.
 
У виданні повідомили, що посадовці, які обговорюють позбавлення Угорщини права голосу, повністю розуміють політичні виклики та наслідки такого рішення. 
 
У FT підкреслили, що спроби Угорщини зняти санкції з вісьмох людей ціною ще 2392 "довело терпіння інших столиць до межі".
 
Відомо, що країна намагалася зняти обмеження з російського олігарха Михайла Фрідмана та ще сімох людей. Крім того, 13 березня посли ЄС протягом дня сперечалися на цю тему з представником Угорщини. 
 
Таким чином, аби не ризикувати скасуванням санкцій проти 2400 росіян та білорусів, інші члени Європейського Союзу погодилися зняти обмеження з трьох людей, яких пропонувала Угорщина. 
 
Своєю чергою у Financial Times припустили, що під час спроб Угорщини влітку висувати умови для продовження санкцій проти росії, включаючи й ті, які заморожують її активи в Європі, заклики до дій проти Будапешта можуть досягти кінцевої точки. 

 

ЄСУгорщинавійна в Україніросія окупанти

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