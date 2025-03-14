В ЄС вкотре заговорили про позбавлення Угорщини права голосу – FT
14 березня 2025, 15:33
Фото: Укрінформ
На таке рішення могли вплинути спроби Угорщини зняти санкції з деяких росіян
Після того, як Угорщина намагалася частково зняти персональні санкції з громадян рф та білорусі в Європейському Союзі знову обговорюють позбавлення країни права голосу.
Про це пише Financial Times з посиланням на обговорення неназваних чиновників.
У виданні повідомили, що посадовці, які обговорюють позбавлення Угорщини права голосу, повністю розуміють політичні виклики та наслідки такого рішення.
У FT підкреслили, що спроби Угорщини зняти санкції з вісьмох людей ціною ще 2392 "довело терпіння інших столиць до межі".
Відомо, що країна намагалася зняти обмеження з російського олігарха Михайла Фрідмана та ще сімох людей. Крім того, 13 березня посли ЄС протягом дня сперечалися на цю тему з представником Угорщини.
Таким чином, аби не ризикувати скасуванням санкцій проти 2400 росіян та білорусів, інші члени Європейського Союзу погодилися зняти обмеження з трьох людей, яких пропонувала Угорщина.
Своєю чергою у Financial Times припустили, що під час спроб Угорщини влітку висувати умови для продовження санкцій проти росії, включаючи й ті, які заморожують її активи в Європі, заклики до дій проти Будапешта можуть досягти кінцевої точки.