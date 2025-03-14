В ЄС вкотре заговорили про позбавлення Угорщини права голосу – FT

На таке рішення могли вплинути спроби Угорщини зняти санкції з деяких росіян

Після того, як Угорщина намагалася частково зняти персональні санкції з громадян рф та білорусі в Європейському Союзі знову обговорюють позбавлення країни права голосу.

Про це пише Financial Times з посиланням на обговорення неназваних чиновників.

У виданні повідомили, що посадовці, які обговорюють позбавлення Угорщини права голосу, повністю розуміють політичні виклики та наслідки такого рішення.

У FT підкреслили, що спроби Угорщини зняти санкції з вісьмох людей ціною ще 2392 "довело терпіння інших столиць до межі".