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ПОЛІТИКА

В ЄС закликали Іран зупинити підтримку росії у війні проти України

20 грудня 2022, 12:47
В ЄС закликали Іран зупинити підтримку росії у війні проти України
Фото: Українська правда
Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель засудив підтримку Іраном росії в її війні проти України.

Про це він повідомив у Twitter.

"Необхідна зустріч з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном в Йорданії на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС", – написав Боррель напередодні регіональної конференції, яку прийматиме Йорданія.

"Наголосив на необхідності негайного припинення військової підтримки росії та внутрішніх репресій в Ірані. Погодилися, що ми повинні тримати зв'язок відкритим і відновити Спільний всеосяжний план дій на основі Віденських переговорів", – додав головний дипломат ЄС.


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