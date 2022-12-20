В ЄС закликали Іран зупинити підтримку росії у війні проти України

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель засудив підтримку Іраном росії в її війні проти України.

Про це він повідомив у Twitter.

"Необхідна зустріч з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном в Йорданії на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС", – написав Боррель напередодні регіональної конференції, яку прийматиме Йорданія.

"Наголосив на необхідності негайного припинення військової підтримки росії та внутрішніх репресій в Ірані. Погодилися, що ми повинні тримати зв'язок відкритим і відновити Спільний всеосяжний план дій на основі Віденських переговорів", – додав головний дипломат ЄС.