В ЄС засудили наміри росії провести "вибори" на окупованих територіях
Європейський Союз засудив плани росії провести у вересні так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях України.
Про це заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано, повідомляє пресслужба дипломатичної служби ЄС.
"Цього тижня Центральна виборча комісія росії вирішила провести "вибори" у вересні на територіях України, які тимчасово перебувають під окупацією росії. Це ще одна спроба росії у намаганні надати легітимності її протиправному військовому контролю та навмисній анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також АР Крим та міста Севастополь", - йдеться в заяві.
Зазначається, що відповідний крок росії серйозно порушує Хартію ООН, незалежність, суверенітет на територіальну цілісність України, а усі хто причетний до організації псевдовиборів - понесуть наслідки своїх незаконних дій.
"Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України. росія повинна негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - додав Стано.