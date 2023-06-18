В ЄС засудили наміри росії провести "вибори" на окупованих територіях

Відповідний крок росії серйозно порушує Хартію ООН.

Європейський Союз засудив плани росії провести у вересні так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано, повідомляє пресслужба дипломатичної служби ЄС.

"Цього тижня Центральна виборча комісія росії вирішила провести "вибори" у вересні на територіях України, які тимчасово перебувають під окупацією росії. Це ще одна спроба росії у намаганні надати легітимності її протиправному військовому контролю та навмисній анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також АР Крим та міста Севастополь", - йдеться в заяві.

Зазначається, що відповідний крок росії серйозно порушує Хартію ООН, незалежність, суверенітет на територіальну цілісність України, а усі хто причетний до організації псевдовиборів - понесуть наслідки своїх незаконних дій.

"Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України. росія повинна негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - додав Стано.