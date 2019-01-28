В ЄС затвердили 10-денну відпустку за батьківством

Передбачається також п'ятиденна щорічна відпустка для догляду за хворими або немічними родичами

У понеділок, 28 січня, в Європейському Союзі затвердили відпустку за батьківством, яка може тривати до 10 днів.

Відпустка для батьків новонароджених буде оплачуватися так, як і декретна для матерів, в зв'язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною, повідомляє Euronews.

Для частини країн ЄС таке рішення є значним кроком в напрямку гендерної рівності. Правда, не всі парламенти його схвалили, тому Єврокомісія в директивному порядку розпорядилася про мінімальну відпустку для батька-чоловіка.

Нова директива також передбачає п'ятиденну щорічну відпустку для догляду за хворими або немічними родичами.

Також є чотиримісячна відпустка для догляду за дитиною, з яких два місяці будуть оплачуватися і не підлягають передачі. В такому випадку, співробітники зможуть отримати гнучкий графік роботи.

В ЄС розраховують, що зміни покращать якість життя громадян і продуктивність їх праці.