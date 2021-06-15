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В ЄС зробили 300 мільйонів щеплень від коронавірусу

В ЄС ми зробили 300 мільйонів щеплень. З кожним днем ми наближаємося до нашої мети: доставити достатньо доз для вакцинації 70% дорослих в ЄС наступного місяця
Європейський Союз у вівторок 15 червня подолав поріг у 300 мільйонів щеплень проти коронавірусу.
В ЄС зробили 300 мільйонів щеплень від коронавірусу Фото: з вільного доступу
Про це заявила у вівторок президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".
 
"В ЄС ми зробили 300 мільйонів щеплень. З кожним днем ми наближаємося до нашої мети: доставити достатньо доз для вакцинації 70% дорослих в ЄС наступного місяця", - розповіла Фон дер Ляєн у Twitter.
 
Вона не уточнила, скільки з цих щеплень люди отримали як першу дозу, а скільки жителів були вакциновані повністю.
 
10 червня глава Єврокомісії повідомила, що у ЄС близько 100 мільйонів жителів з 500-мільйонного населення повністю вакциновані від коронавірусу.
 
Як відомо, ЄС запроваджує сертифікати COVID-19, які вказуватимуть, чи людина щеплена, чи має імунітет, оскільки вона раніше була інфікована, чи нещодавно пройшла негативний тест.
 
Система повинна бути готова до 1 липня, хоча деякі країни вже запустили сертифікати раніше.
 
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15 06 2021 14:59
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