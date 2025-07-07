В Європі побоюються, що США обмежать доступ до критичних військових технологій

Європа, ймовірно, залишатиметься залежною від ключових американських технологій.

В Європі побоюються, що США можуть зупинити оновлення важливого програмного забезпечення для військової техніки на тлі рішення Пентагону призупинити відправку допомогу Україні.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.

Європі бракує якісних альтернатив деякій оборонній техніці, яку виробляють американські компанії. Серед них F-35, системи протиракетної оборони Patriot, ракетні установки, складні безпілотники, далекобійна артилерія з супутниковим наведенням, інтегровані системи командування та управління, засоби кібервійни, зокрема програмне забезпечення, необхідне для роботи техніки.

Європейські країни, які вже багато інвестували в американську зброю, замислюються, чи варто їм продовжувати інвестувати у вже доступні передові технології Америки або розвивати власну оборонну промисловість.

"Дебати щодо витрат стали більш актуальними, оскільки Сполучені Штати скорочують свою підтримку України. Адміністрація Трампа нещодавно оголосила, що призупиняє поставки зброї, залишаючи європейським союзникам можливість активізуватися", — йдеться у матеріалі.

Видання припускає, що Європа, ймовірно, залишатиметься залежною від ключових американських технологій.

"Деякі чиновники стурбовані тим, що Вашингтон може колись приховати критично важливі оновлення програмного забезпечення, що посилюється періодичними сумнівами Трампа щодо зобов’язань перед НАТО та періодичним пом’якшенням тону щодо росії", — додає видання.

1 липня Білий дім підтвердив часткове призупинення постачань деяких видів озброєння Україні, зокрема ракет до ППО, через скорочення запасів у США. У Києві заявили, що офіційних повідомлень не отримували й уточнюють ситуацію. У Держдепі наголосили, що йдеться лише про перегляд допомоги, а не повну зупинку. Трамп запевнив: підтримка України триває, але важливо зберегти обороноздатність США.