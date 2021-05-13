В Європі розглядають до схвалення чотири вакцини, в тому числі Sputnik V

Наразі на розгляді перебувають 4 вакцини – від CureVac, Novavax, так званий Sputnik і Sinovac. Дані щодо них надходять постійно, отже ми не можемо дуже швидко дійти рішення, чи будуть вони авторизовані в ЄС в найближчому майбутньому

На розгляді Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) перебувають наразі 4 вакцини, термін схвалення яких чиновники не називають.

Про це сказав на брифінгу 12 травня глава департаменту стратегії біологічних загроз для здоров'я та вакцин ЕМА Марко Кавалері, повідлмляє Укрінформу.

"Наразі на розгляді перебувають 4 вакцини – від CureVac, Novavax, так званий Sputnik і Sinovac. Дані щодо них надходять постійно, отже ми не можемо дуже швидко дійти рішення, чи будуть вони авторизовані в ЄС в найближчому майбутньому", - сказав Кавалері.

CureVac – німецька розробка, Novavax – американська, Sputnik – російська, Sinovac – китайська.

Проводяться інспекції, збираються дані, процес займе тижні. У випадку Sinovac робота тільки розпочалася; оцінюється, зокрема, питання, коли препарат може почати поставлятися в ЄС.

До кінця місяця планується прийняти рішення щодо використання BioNTech/Pfizer для підлітків.

До цього часу ЕМА є єдиним агентством, яке авторизувало 4 безпечні та ефективні вакцини, нагадав чиновник. Він висловив сподівання, що в майбутньому схвалених вакцин буде набагато більше.

В ЕМА, за словами його представника, також поки не мають достатньо даних, аби зробити висновок щодо тривалості перерви, яку треба зробити між другим та третім щепленням від COVID-19 – так званим «посиленням» (booster).

У відповідь на запитання щодо ефективності наявних вакцин проти індійської мутації COVID-19, Кавалері назвав отримані до цього часу дані досить обнадійливими як відносно RNA-вакцин, так і векторних.

Також він повідомив, що Європейське агентство продовжує вивчати ситуацію з виникненням тромбозу після щеплення AstraZeneca. Свідчень того, що друга доза того ж препарату підвищує рідкісний побічний ефект (утворення тромбів), немає, європейські фахівці радять робити другу дозу тою ж вакциною.

Зазначається, що в Україні наразі використовуються вакцини AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech і Sinovac Biotech.

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