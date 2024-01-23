В Європі спалах кору – ВООЗ закликає вакцинуватися

Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я закликає європейські країни вакцинуватись, адже за рік сталось в 30 разів більше заражень.

Про це повідомило видання Politico.

У ВООЗ заявили, що зниження рівня вакцинації є причиною відродження вірусу, який викликає лихоманку, кашель і рідше – пневмонію, запалення мозку і смерть.

Європейський регіон ВООЗ зареєстрував більше 30 тисяч випадків кору в період з січня по жовтень минулого року, тоді як у 2022 році – всього 941 випадок.

Випадки кору почастішали в останні місяці, і очікується, що ця тенденція збережеться, якщо не вжити тремінових заходів.

Пандемія коронавірусу завадила проведенню планової імунізації дітей у 2020-2022 роках і за оцінками ВООЗ, більше 1,8 мільйона немовлят не були щеплені від кору.

Випадки захворювання реєструють в країнах, де кір був офіційно оголошений ендемічним захворюванням.

Так, того тижня Агентство охорони здоров'я Британії оголосило національну надзвичайну ситуацію через сплеск захворюваності на кір.