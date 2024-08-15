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В Європі зафіксували перший випадок мавпячої віспи

15 серпня 2024, 21:59
В Європі зафіксували перший випадок мавпячої віспи
Фото: з вільного доступу
Швеція повідомила про перший випадок зараження.

Пацієнт подорожував до країни, ураженої спалахом вірусу. 

Про це повідомляє The Telegraph

Швеція стала першою країною за межами Африки, де знайшли штам mpox. В цього вірусу дуже великий рівень смертності, кожен 10-й випадок – летальний. 

Сталося це після того, як ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я.

"Зараз ми отримали підтвердження того, що у нас є один випадок у Швеції більш важкого типу віспи, який називається Clade 1", - заявив на прес-конференції в четвер міністр охорони здоров'я і соціальних справ Якоб Форссмед.

Шведське агентство громадської охорони здоров'я повідомило, що це перший випадок захворювання на віспу, діагностований за межами африканського континенту.

Ця заява була зроблена після того, як у середу Всесвітня організація охорони здоров'я вдруге за два роки оголосила вірус кору глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я після спалаху вірусу 1-го типу в Демократичній Республіці Конго (ДРК), який швидко поширився на сусідні країни.

Цей вірус, ймовірно, має більш високе зараження і важчий перебіг хвороби, а також більш високу смертність. 

Пацієнт підхопив вірус під час візиту до частини Африки, де спостерігається великий спалах віспи. 

Державний епідеміолог Швеції Магнус Гісслен додав, що пацієнт отримав медичну допомогу, не надавши подальших подробиць про його стан.

Міністерство громадського здоров'я заявило, що Швеція готова діагностувати, ізолювати та безпечно лікувати людей з віспою.

Майже два роки тому в США першу зафіксували смерть від мавпячої віспи.
Європамавпяча віспаШвеція

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