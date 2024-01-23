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В Євросоюзі домовилися про податок на російські активи – Bloomberg

23 січня 2024, 15:16
В Євросоюзі домовилися про податок на російські активи – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Міністри закордонних справ Європейського союзу обговорили цю пропозицію ще вчора.

План передбачає повне захоплення російських активів. 

Про це повідомляє Bloomberg

"ЄС рухається вперед із планом запровадити податок на непередбачуваний прибуток від заморожених активів російського Центрального банку, не вдаючись при тому до прямого вилучення блокованих коштів", – пише інформагенство. 

Напередодні міністри закордонних справ Євросоюзу погодилися запровадити такий податок і тепер питання обговорюватиметься послами ЄС вже цього тижня.

Bloomberg стверджує, що союзники України загалом згодні з тим, що росія має заплатити за шкоду, заподіяну її війною.

ЄС, країни G7 та Австралія заморозили близько 260 млрд євро в активах Центробанку рф у формі цінних паперів та грошових коштів, причому понад дві третини цієї суми перебуває в Європі. Більшість російських активів в ЄС знаходиться у кліринговому центрі Euroclear, де минулого року вони принесли дохід у 3 млрд євро.

"Під час зустрічі міністрів закордонних справ блоку було досягнуто прогресу з податку на непередбачений прибуток, і що обговорення буде продовжено", - заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Певні країни такі, як Німеччина, ясно дали зрозуміти, що виступають проти конфіскації російських активів з юридичних міркувань, повідомили джерела Bloomberg.

 

Євросоюзактиви рф

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