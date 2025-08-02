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В Євросоюзі почали діяти нові вимоги до штучного інтелекту

02 серпня 2025, 15:18
В Євросоюзі почали діяти нові вимоги до штучного інтелекту
Фото: uifuture.org
Тепер розробники зобов’язані розкривати принципи роботи моделей і використовувані дані.

У суботу, 2 серпня 2024 року, в Європейському Союзі набули чинності нові вимоги щодо прозорості систем штучного інтелекту загального призначення. 

Про це повідомляє німецький мовник Deutsche Welle.

Під нові правила підпадають, зокрема, такі моделі, як ChatGPT і Gemini, які використовуються для створення текстів, зображень, коду та інших завдань.

Згідно з регламентом, розробники ШІ зобов’язані надавати інформацію про принципи роботи своїх моделей і дані, використані під час навчання. Для найбільш потужних і потенційно ризикованих моделей обов’язковим є документування заходів безпеки. Нововведення також спрямовані на захист інтелектуальної власності та авторських прав.

Громадяни ЄС уже з 2 серпня можуть подавати позови проти систем ШІ у разі порушення їхніх прав.

Контролюватиме виконання норм новостворений European AI Office, який почне перевірки нових моделей із серпня 2026 року, а вже наявних — з серпня 2027-го.

За оцінками експертів, максимальна сума штрафів за недотримання вимог може сягати $17,1 млн або 3% річного обороту компанії на ринку ШІ.

Метою закону є забезпечення надійного та відповідального використання штучного інтелекту в ЄС, захист основних прав громадян, а також створення єдиного європейського ринку інноваційних технологій.

 
Євросоюзштучний інтелект

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