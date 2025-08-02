В Євросоюзі почали діяти нові вимоги до штучного інтелекту
У суботу, 2 серпня 2024 року, в Європейському Союзі набули чинності нові вимоги щодо прозорості систем штучного інтелекту загального призначення.
Про це повідомляє німецький мовник Deutsche Welle.
Під нові правила підпадають, зокрема, такі моделі, як ChatGPT і Gemini, які використовуються для створення текстів, зображень, коду та інших завдань.
Згідно з регламентом, розробники ШІ зобов’язані надавати інформацію про принципи роботи своїх моделей і дані, використані під час навчання. Для найбільш потужних і потенційно ризикованих моделей обов’язковим є документування заходів безпеки. Нововведення також спрямовані на захист інтелектуальної власності та авторських прав.
Громадяни ЄС уже з 2 серпня можуть подавати позови проти систем ШІ у разі порушення їхніх прав.
Контролюватиме виконання норм новостворений European AI Office, який почне перевірки нових моделей із серпня 2026 року, а вже наявних — з серпня 2027-го.
За оцінками експертів, максимальна сума штрафів за недотримання вимог може сягати $17,1 млн або 3% річного обороту компанії на ринку ШІ.
Метою закону є забезпечення надійного та відповідального використання штучного інтелекту в ЄС, захист основних прав громадян, а також створення єдиного європейського ринку інноваційних технологій.