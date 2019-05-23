ПОЛІТИКА НОВИНИУ країнах Євросоюзу сьогодні, 23 травня, розпочалися вибори в Європейський парламент. Сьогодні голосування пройде у Великобританії та Нідерландах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Євросоюзі почалися парламентські вибори
Сьогодні голосують у Великобританії і Нідерландах
Фото: www.ednist.info
У п'ятницю, 24 травня, голосування проведуть для жителів Ірландії та Чехії, а 25 травня - Латвії, Мальти та Словаччини. В інших країнах Євросоюзу вибори пройдуть у неділю. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.
Загалом в європейських виборах 2019 року візьмуть громадяни 28 країн, у тому числі Великобританії, яка ще не погодила процес свого виходу з ЄС. У країнах Євросоюзу налічується 426 млн виборців, що мають право голосу.
Раніше єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова попередила про загрозу маніпуляції результатами виборів до Європейського парламенту з боку низки країн, включаючи Росію.
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23 05 2019 10:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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