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В Євросоюзі почалися парламентські вибори

Сьогодні голосують у Великобританії і Нідерландах
У країнах Євросоюзу сьогодні, 23 травня, розпочалися вибори в Європейський парламент. Сьогодні голосування пройде у Великобританії та Нідерландах.
В Євросоюзі почалися парламентські вибори Фото: www.ednist.info

У п'ятницю, 24 травня, голосування проведуть для жителів Ірландії та Чехії, а 25 травня - Латвії, Мальти та Словаччини. В інших країнах Євросоюзу вибори пройдуть у неділю. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Загалом в європейських виборах 2019 року візьмуть громадяни 28 країн, у тому числі Великобританії, яка ще не погодила процес свого виходу з ЄС. У країнах Євросоюзу налічується 426 млн виборців, що мають право голосу.

Раніше єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова попередила про загрозу маніпуляції результатами виборів до Європейського парламенту з боку низки країн, включаючи Росію.

 

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23 05 2019 10:42
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