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В Євросоюзі розповіли, чи готова енергосистема України до зими – Reuters

06 жовтня 2023, 19:21
В Євросоюзі розповіли, чи готова енергосистема України до зими – Reuters
Джерело: 24tv.ua
Підготовка до холодів триває.

Українська енергосистема після ракетних та дронових атак з боку росії залишається вразливою. Енергетики безупинно працюють, щоб майбутня зима пройшла без складностей, проте “створити додаткову стійкість ще не вдалося”.

Про це в інтерв’ю Reuters розповів керівник енергетичної групи у відділі розширення Європейського Союзу Маркус Ліппольд.

Багато зусиль пішло просто на те, щоб відремонтувати те, що було зруйновано. І чи вдалося нам створити додаткову стійкість? Чи ми в кращому становищі, ніж минулої зими? Я так не думаю. Це були великі зусилля, вони були успішними, але їх потрібно продовжувати”, — сказав Маркус Ліппольд.

війна в Україніросія окупантиенергетична безпекаЄвросоюз

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