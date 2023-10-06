В Євросоюзі розповіли, чи готова енергосистема України до зими – Reuters

Підготовка до холодів триває.

Українська енергосистема після ракетних та дронових атак з боку росії залишається вразливою. Енергетики безупинно працюють, щоб майбутня зима пройшла без складностей, проте “створити додаткову стійкість ще не вдалося”.

Про це в інтерв’ю Reuters розповів керівник енергетичної групи у відділі розширення Європейського Союзу Маркус Ліппольд.

“Багато зусиль пішло просто на те, щоб відремонтувати те, що було зруйновано. І чи вдалося нам створити додаткову стійкість? Чи ми в кращому становищі, ніж минулої зими? Я так не думаю. Це були великі зусилля, вони були успішними, але їх потрібно продовжувати”, — сказав Маркус Ліппольд.