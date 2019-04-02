В YouTube може зникнути кнопка "дизлайк"

У відеохостингу YouTube розглядають ідею відмовитися від кнопки "дизлайк" ("не подобається") під відео, якою користувачі висловлюють своє негативне враження від контенту.

Розробники хочуть прибрати можливість спаму та флешмобів, при яких групи людей зумисне занижують рейтинги відеороликів, шкодячи авторам контенту і їхнім каналам в YouTube, повідомляє The Verge.

У розробників є кілька варіантів розв'язання цієї проблеми, зазначив директор з управління проектами на YouTube Том Леунг.

Один із них пропонує дати авторам відео можливість самим вирішувати, приховувати чи показувати кнопку "дизлайк" глядачам. Однак, якщо автор відео приховує цю функцію, то він не зможе побачити і позитивні рейтинги. Інший варіант, який розглядають розробники, - додати до кнопки "дизлайк" невелике опитування про причини, чому глядачу не сподобалося відео. Це дозволить авторам зрозуміти, що вони роблять не так, і виключити втручання ботів.

Найрадикальнішим рішенням є повне видалення кнопки "не подобається", але Леунг вважає такий крок не демократичним, тому всі варіанти поки перебувають на стадії обговорення.

Також, YouTube видалятиме відео з небезпечними розіграшами або викликами. YouTube оголосив про низку оновлень у своїй політиці контенту.