В ЮНЕСКО зажадали від Туреччини доповіді стосовно Айя-Софії
Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в п'ятницю зажадав від Туреччини надати доповідь про заходи, що вживаються для збереження Собору Святої Софії в Стамбулі, якому в 2020 році було надано статус мечеті, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відповідну доповідь турецька сторона повинна представити станом на 1 лютого 2022 року.
У комітеті висловили "серйозну стурбованість" наслідками трансформації комплексу в мечеть, а також "відсутністю діалогу та інформації" за рішенням Туреччини змінити статус цього комплексу.
10 липня 2020 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав указ про надання музею Святої Софії в Стамбулі статусу мечеті. За два тижні в мечеті відбулася перша за 86 років мусульманська молитва, в якій взяли участь близько 350 тис. людей, зокрема і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Музейний статус храм Святої Софії отримав у 1934 році за рішенням першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка. З 1985 року собор включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Нагадаємо, що у Берліні вважають, що Анкара мала би проконсультуватися з ЮНЕСКО перш, ніж позбавляти собор Святої Софії у Стамбулі статусу музею та перетворювати його на мечеть.
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