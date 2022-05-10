CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр цифрової трансформації Михайло Федоров сподівається, що угоду про скасування роумінгу для українців у Євросоюзі затвердять у жовтні. Але вже зараз роумінгу для абонентів з України фактично немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В жовтні ЄС планують офіційно ухвалити скасування роумінгу для українських операторів
Фото: Укрінформ
Про це Михайло Федоров розповів у коментарі "Дзеркалу тижня".
На його думку, цю угоду можуть підписати у жовтні під час конференції з відбудови України. Комунікація з цього приводу триває. Водночас він підкреслив, що Євросоюзу доведеться внести зміни у своє законодавство, щоб скасувати роумінг для країни, яка не входить до ЄС.
Водночас видання зазначає, що безкоштовний роумінг де-факто вже працює. Ще у квітні українські та європейські оператори підписали спільну заяву за сприяння Національної комісії з електронних комунікацій, Єврокомісії, Європарламенту та BEREC. До заяви долучилися три українських мобільних оператори: "Київстар", "ВФ Україна" та "Лайфселл", а також 52 мобільних і 19 фіксованих європейських операторів. Тому українці мають змогу навіть зі своїми тарифами та SIM-картами користуватися у Євросоюзі інтернетом та телефонувати на інші українські номери.
Однак це лише тимчасові заходи, оскільки оператори власноруч визначають, яку кількість хвилин та інтернету надавати абонентам безкоштовно, а якість звʼязку теж гірша, аніж має бути.
Нагадаємо, що напередодні глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.
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05 10 2022 13:48 МЕДІА
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