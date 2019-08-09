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В зоні проведення ООС 14 обстрілів, без втрат

Окупанти стріляли з гранатометів і стрілецької зброї
У суботу, 7 вересня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню.
В зоні проведення ООС 14 обстрілів, без втрат Фото: з вільних джерел

"Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненої мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю", - повідомили в штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів: двічі поблизу Лебединського, неподалік Старогнатівки, двічі поблизу Талаківки, біля Новотроїцького, Богданівки, Новогригорівки, Водяного.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів: в районі Новгородського, поблизу Південного, Шумів, Майорського, Новотошківського.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці режим припинення вогню не порушували.

Нагадаємо, 6 вересня бойовики на Донбасі 11 разів відкривали вогонь.

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08 09 2019 12:23
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