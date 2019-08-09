В зоні проведення ООС 14 обстрілів, без втрат
"Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненої мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю", - повідомили в штабі ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів: двічі поблизу Лебединського, неподалік Старогнатівки, двічі поблизу Талаківки, біля Новотроїцького, Богданівки, Новогригорівки, Водяного.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів: в районі Новгородського, поблизу Південного, Шумів, Майорського, Новотошківського.
За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці режим припинення вогню не порушували.
Нагадаємо, 6 вересня бойовики на Донбасі 11 разів відкривали вогонь.
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