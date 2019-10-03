В зоопарку США на жінку напав ягуар при спробі зробити селфі

Жінка отримала поранення, однак її стан задовільний

У зоопарку Wildlife World в американському штаті Арізона ягуар напав на жінку у момент, коли вона намагалась зробити з твариною селфі.

Жінка перетнула захисний бар'єр, щоб сфотографуватися: після цього на неї напала самка ягуара, повідомив зоопарк у своєму акаунті у Twitter, інформує CNN.

"Відвідувачка отримала травми руки унаслідок нападу однієї з наших самок-ягуарів. На прохання родини були викликані медпрацівники", - повідомили у зоопарку.



Фото: скріншот CNN

Постраждала, якій близько 30 років, була госпіталізована. Медики стверджують, що отриманні травми її життю не загрожують.

Додамо, за шість років через селфі загинули 259 людей. Найбільше людей потонули під час спроби зробити селфі, загинули, фотографуючись біля транспорту, або впали з висоти.