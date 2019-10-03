CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоопарку Wildlife World в американському штаті Арізона ягуар напав на жінку у момент, коли вона намагалась зробити з твариною селфі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В зоопарку США на жінку напав ягуар при спробі зробити селфі
Жінка отримала поранення, однак її стан задовільний
Фото: з відкритих джерел
Жінка перетнула захисний бар'єр, щоб сфотографуватися: після цього на неї напала самка ягуара, повідомив зоопарк у своєму акаунті у Twitter, інформує CNN.
"Відвідувачка отримала травми руки унаслідок нападу однієї з наших самок-ягуарів. На прохання родини були викликані медпрацівники", - повідомили у зоопарку.
Фото: скріншот CNN
Постраждала, якій близько 30 років, була госпіталізована. Медики стверджують, що отриманні травми її життю не загрожують.
Додамо, за шість років через селфі загинули 259 людей. Найбільше людей потонули під час спроби зробити селфі, загинули, фотографуючись біля транспорту, або впали з висоти.
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10 03 2019 17:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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