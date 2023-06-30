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ПОЛІТИКА

"Вагнер" продовжує вербувати найманців на війну в Україні по всій росії – ВВС

30 червня 2023, 08:47
джерело novynarnia
Список контактних осіб ПВК "Вагнер" здебільшого базується на бійцівських клубах.

Незважаючи на невдалу спробу заколоту в росії та передослокацію в білорусь, приватна військова кампанія "Вагнера" продовжує вербувати найманців у свої ряди.

Про це повідомляє BBC.

Журналісти BBC сконтактували із десятком центрів вербування "Вагнера", які розташовані в росії. Від імені брата, який нібито є на контракті у ПВК, вони запитували про можливість приєднатися до них і воювати в Україні.

У всіх центрах вербування повідомили, що вони працюють у звичному режимі. Також наголосили, що новобранці укладають контракти безпосередньо з компанією Прігожина, а не з Міністерством оборони російської федерації. Хоча після невдалого заколоту путін заявив, що "вагнерівці" можуть перейти на контракти до Міноборони.

"Це абсолютно ніякого відношення до міністерства оборони не має. Нічого не зупинилося, ми продовжуємо набирати", - сказав чоловік зі спортклубу "Спарта" у Волгограді, який займається вербуванням в ряди ПВК "Вагнера".

Також, в Мурманську у спортивному клубі "Вікінг" підтвердили, що все ще найбирають найманців для відправки в Україну.

"Так, ми набираємо туди. Якщо хтось хоче поїхати, потрібно просто подзвонити мені, і ми призначимо день", - сказала журналістам жінка із центру вербування.

Зазначається, що зарплата "вагнерівців" становить в районі 240 000 рублів на місяць, контракти укладають на 6 місяців.

Нагадаємо, Прігожин звинуватив міністра оборони рф Сергія Шойгу, з яким має тривалу ворожнечу, в навмисному ударі по "вагнерівцях" і оголосив так званий "марш справедливості", заявляючи, що дістанеться москви. Однак заколот завершився в той же день, коли розпочався.

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