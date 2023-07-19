"Вагнер" у білорусі збільшує загрозу гібридної війни – президент Латвії
Таку заяву зробив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє Delfi.
"Ми не можемо виключити якийсь сценарій гібридної війни, наприклад, спробу використати міграцію як зброю, і ми знаємо, що обидві наші країни, Латвія і Литва, страждають від спроб режиму лукашенка використати міграцію як зброю. Тому будуть спроби впровадити найманців, а також використовувати їх у цій гібридній війні. Усі ці сценарії потрібно враховувати", – заявив латвійський президент.
Він також закликав серйозно поставитися до останньої інформації про перекидання найманців та їхнє прибуття до білорусі і готуватися до різних сценаріїв.
Проте Рінкевичс зазначив, що він не має доказів конкретної загрози, яку може спричинити перекидання "вагнерівців" до білорусі.
У свою чергу литовський президент Ґітанас Науседа заявив, що мета перебування "вагнерівців" у білорусі може змінюватися.
"Ми часто говоримо про те, чи можна їх перемістити в тому чи іншому напрямку. Це не важливо, тому що плани можуть змінитися будь-якої миті, і сам факт того, що ці групи перебувають так близько до наших кордонів, кордонів Латвії та Литви, створює додаткову небезпеку", – сказав Науседа і додав, що в міру зростання кількості найманців у білорусі Литва вживатиме додаткових заходів безпеки.