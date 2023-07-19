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"Вагнер" у білорусі збільшує загрозу гібридної війни – президент Латвії

19 липня 2023, 21:55
Присутність найманців ПВК "Вагнер" на території білорусі підвищує ризики використання методів гібридної війни.

Таку заяву зробив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє Delfi.

"Ми не можемо виключити якийсь сценарій гібридної війни, наприклад, спробу використати міграцію як зброю, і ми знаємо, що обидві наші країни, Латвія і Литва, страждають від спроб режиму лукашенка використати міграцію як зброю. Тому будуть спроби впровадити найманців, а також використовувати їх у цій гібридній війні. Усі ці сценарії потрібно враховувати", – заявив латвійський президент. 

Він також закликав серйозно поставитися до останньої інформації про перекидання найманців та їхнє прибуття до білорусі і готуватися до різних сценаріїв.

Проте Рінкевичс зазначив, що він не має доказів конкретної загрози, яку може спричинити перекидання "вагнерівців" до білорусі.

У свою чергу литовський президент Ґітанас Науседа заявив, що мета перебування "вагнерівців" у білорусі може змінюватися.

"Ми часто говоримо про те, чи можна їх перемістити в тому чи іншому напрямку. Це не важливо, тому що плани можуть змінитися будь-якої миті, і сам факт того, що ці групи перебувають так близько до наших кордонів, кордонів Латвії та Литви, створює додаткову небезпеку", – сказав Науседа і додав, що в міру зростання кількості найманців у білорусі Литва вживатиме додаткових заходів безпеки.

ЛитваЛатвіявагнер

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