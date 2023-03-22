Найближчими тижнями ПВК "вагнер" може втратити більшу частину найманців з числа завербованих в'язнів.

Через це те, шр у них закінчуються 6ти військові контракти, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Йдеться в звіті ISW.

За оцінками Міністерства оборони Великої Британії, тисячі засуджених вагнерівців, які були завербовані восени того року, будуть помилувані і звільнені, оскільки ПВК, схоже, дотримується своєї обіцянки звільняти засуджених після шести місяців служби, йдеться в звіті.

Міністерство оборони Британії прогнозує, що відтік засуджених погіршить кадровий дефіцит вагнера так, як москва заблокував ПВК можливість надалі набирати ув'язнених.

Аналітики інституту вважають, що 2в кінці січня президент росії путін здійснив превентивне помилування російських засуджених, які беруть участь у бойових діях в Україні.

"Заява москви збігається з хронологією, коли путін вирішив повністю дистанціюватися від засновника вагнераа євгена пригожина після захоплення Соледара у Донецькій області 12-13 січня. кремль, ймовірно, навмисно санкціонував оприлюднення інформації про дострокове помилування, щоб заохотити більше засуджених вагнера звільнитися після закінчення терміну їхніх контрактів і ще більше послабити сили ПВК Пригожина", – резюмували в ISW.