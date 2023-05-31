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"Вагнер" вербує новобранців в соцмережах – Politico

31 травня 2023, 09:13
Приватна російська військока компанія "Вагнер" використовує Twitter і Facebook для вербування медиків, операторів безпілотників та психологів для участі в бойових діях, зокрема в Україні.

Про це пише Politico.

Британська група Logically, яка досліджує дезінформацію знайшла докази, що оголошення про вакансії в компанії "Вагнер" публікують в соцмережах, найманці діють в кількох країнах, за останні 10 місяців набрали майже 120 тисяч переглядів у двох соцмережах: Twitter і Facebook.

"Дописи публікуються десятками мов, зокрема французькою, в'єтнамською та іспанською. Вони також містять контактні номери телефонів, акаунти в Telegram і пропозиції зарплат, які дорівнюють близько 2 800 євро на місяць, а також різні пільги, включаючи медичне обслуговування", пише видання.

Керівник Logically Кайл Волтер заявив, що деякі з цих постів є справжніми пропагандистськими фільмами в поєднанні з номерами телефонів.

В одному з дописів французькою є інформація, що найманці отримують оплачувані вихідні, медичне обслуговування, високу платню і можливість працювати по всьому світу.

В компанії Meta, власниця Facebook, запевнили, що знають про небезпечність групи "Вагнер" і вона не може бути присутньою на їхніх платформах. І додали, що соцмережа видаляє цей контент, якщо його помічає.

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