“Вагнер” використовує нестабільність у Нігері після держперевороту – Блінкен

Зараз у Нігері “повторюється те, що було в інших країнах, куди найманці Прігожина не принесли нічого хорошого".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ПВК “Вагнер” “користується” нестабільністю в Нігері.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

Після повалення президента Мохамеда Базума майже два тижні тому країною керує хунта. Були припущення, що лідери перевороту звернулися по допомогу до “Вагнера”, яка, як відомо, присутня в Малі.

Блінкен сказав, що він не вважає, що росія чи “Вагнер” спровокували переворот у Нігері. Однак США занепокоєні тим, що ця група “може проявити себе” в деяких частинах Сахельського регіону, сказав він в інтерв'ю ВВС.

“Я думаю, що те, що сталося і продовжує відбуватися в Нігері, не було спровоковано росією або “вагнерівцями”, але. вони намагалися скористатися цим. Куди б не прийшла ця ПВК “Вагнер”, всюди слідом за нею йшли смерть, руйнування та експлуатація”, — заявив Блінкен.

За його словами, небезпека зросла, а не зменшилася. Блінкен додав, що це “повторення того, що сталося в інших країнах, де вони не принесли з собою нічого, окрім поганого”.

Вважається, що “Вагнер” має тисячі бойовиків у таких країнах, як Центральноафриканська Республіка (ЦАР) і Малі, де вона має прибуткові бізнес-інтереси, а також зміцнює дипломатичні та економічні відносини з росією.

Бойовиків угруповання звинувачують у широкомасштабних порушеннях прав людини в кількох африканських країнах. Незважаючи на це, існують припущення, що армія Нігеру звернулася до “Вагнера” по допомогу, оскільки країна стоїть перед загрозою військового втручання.