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"Вагнерівці" можуть готувати теракт на Кримському мосту – Daily Mail

03 липня 2023, 15:07
Фото: Reuters
кремль посилив перевірки туристів.

На в'їзді до тимчасово окупованого Криму росіяни посилили перевірки – туристи стоять по сім годин у 8-кілометрових заторах, охорона обшукує кожну автівку на наявність вибухівки. Все через побоювання, що бойовики ПВК "Вагнер" можуть готувати підрив Кримського мосту.  

Про це повідомляє Daily Mail.

"москва перебуває у стані підвищеної готовності через побоювання, що незадоволені повстанці "Вагнера" можуть спланувати атаку після того, як їхню найману армію було фактично розформовано", – пише видання.

Про ймовірні диверсії в Криму попереджала і міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm. Очевидно, що зараз росіяни найбільше бояться диверсій від "Вагнера".

"Можливо, якісь уважні люди передали до ФСБ інформацію про те, що "вагнерівці" готуються завезти до Криму вибухівку та боєприпаси, тому що домовленості з боку кремля до кінця не виконуються", – йдеться у матеріалі.

Крим стане потенційною мішенню не тільки "Вагнера", але й України. Зараз півострів перебуває в радіусі дії поставлених Великою Британією ракет Storm Shadow, але туристи все ще їдуть туди на відпочинок, попри те, що пляжі перетворені на окопи. російські силовики посилено перевіряють не лише автомобілі, а навіть дітей, які їдуть до Криму.

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