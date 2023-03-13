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"вагнерівці" вербують мешканців Мелітополя для штурму Бахмута – мер

13 березня 2023, 16:50
джерело novynarnia
Мелітопольцям пропонують їхати воювати за 200 тисяч рублів на місяць.

В окупованому Мелітополі "вагнерівці" намагаються вербувати місцевих жителів для участі у боях у Бахмуті. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі єдиного телемарафону.

За інформацією Івана Федорова, все місто — це "суцільна російська база".

"Що стосується мобілізації та Пригожина, то так — це правда. І ми бачимо, що на початку тижня гауляйтер балицький почав утворювати своє так зване "ополчення", — сказав він.

 

Окупанти готові платити 200 тисяч рублів на місяць тим, хто погодиться їхати до Бахмуту у складі ПВК. Все почалося з того, що у закритих групах мелітопольців, які залишились у місті, почалося розсилання із запрошеннями до "вагнера". За словами Федорова, ніхто не погоджується.

Мелітопольвербуванняокупантивійна в Українівагнерівці

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