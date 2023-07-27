"Вагнерівці" й далі посилюють присутність у білорусі

До білорусі сьогодні прибула 12-та колона "ПВК Вагнер" разом із бронеавтомобілями.

Про це написав моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" в Telegram-каналі.

"2-та колона з технікою "ПВК Вагнер" зайшла до Білорусі через пункт пропуску Понятовка (РФ) - Звенчатка (РБ), і наразі рухається трасою Р122 до Чаусів (Могильовська область) у супроводі ДАІ РБ", - йдеться в дописі.

В колоні мінімум 50 одиниць автомобільної техніки:

5 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"),

3 бензовози,

автобус,

17 фур,

3 трали (перевозять екскаватор, бензовоз і бронеавтомобіль "Щука" ("Чекан"),

6 КамАЗів (тент),

2 "буханки",

пікапи та легкові авто.

Наразі це щонайменше друга колона "ПВК Вагнер", яка зайшла в Білорусь із бронеавтомобілями "Щука" ("Чекан").