"Вагнерівці" й далі посилюють присутність у білорусі
Про це написав моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" в Telegram-каналі.
"2-та колона з технікою "ПВК Вагнер" зайшла до Білорусі через пункт пропуску Понятовка (РФ) - Звенчатка (РБ), і наразі рухається трасою Р122 до Чаусів (Могильовська область) у супроводі ДАІ РБ", - йдеться в дописі.
В колоні мінімум 50 одиниць автомобільної техніки:
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5 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"),
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3 бензовози,
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автобус,
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17 фур,
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3 трали (перевозять екскаватор, бензовоз і бронеавтомобіль "Щука" ("Чекан"),
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6 КамАЗів (тент),
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2 "буханки",
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пікапи та легкові авто.
Наразі це щонайменше друга колона "ПВК Вагнер", яка зайшла в Білорусь із бронеавтомобілями "Щука" ("Чекан").