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"Вагнерівці" й далі посилюють присутність у білорусі

27 липня 2023, 20:24
До білорусі сьогодні прибула 12-та колона "ПВК Вагнер" разом із бронеавтомобілями.

Про це написав моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" в Telegram-каналі.

"2-та колона з технікою "ПВК Вагнер" зайшла до Білорусі через пункт пропуску Понятовка (РФ) - Звенчатка (РБ), і наразі рухається трасою Р122 до Чаусів (Могильовська область) у супроводі ДАІ РБ", - йдеться в дописі. 

В колоні мінімум 50 одиниць автомобільної техніки:

  • 5 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"),

  • 3 бензовози,

  • автобус,

  • 17 фур,

  • 3 трали (перевозять екскаватор, бензовоз і бронеавтомобіль "Щука" ("Чекан"),

  • 6 КамАЗів (тент),

  • 2 "буханки",

  • пікапи та легкові авто.

Наразі це щонайменше друга колона "ПВК Вагнер", яка зайшла в Білорусь із бронеавтомобілями "Щука" ("Чекан").

БілорусьПВК Вагнервагнер

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