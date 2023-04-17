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"вагнерівці" зізналися у масових вбивствах дітей

17 квітня 2023, 20:00
джерело novynarnia
В Офісі президента вже відреагували і пообіцяли знайти кожного вбивцю.

В'язні із ПВК "вагнер" зізналися про масові вбивства українських дітей.  

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

Засновник правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін опублікував на YouTube-каналі відео, де два колишні командири підрозділів ПВК "вагнер" розповідають про моторошні злочини окупантів. Мова йде про ексзасудженого з ІК-13 УФСВП рф зі Саратовської області Азамата Улдарова та ексзасудженого з ІК-1 УФСВП рф з Воронезької області Алєксєя Савічєва.

"вагнерівці" в подробицях розповіли про розстріл понад 20 українських дітей та підлітків у Соледарі та Бахмуті, а також розказали, як вбили п'ятирічну дівчинку пострілом у голову.

Крім того, злочинці зізналися, як підірвали яму з більш ніж 50 пораненими полоненими українцями та здійснювали  зачистки житлових будинків зі вбивством всіх, у тому числі дітей.

Розповіли і про накази розстріляти всіх, хто старше 15 років.

"Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 (років) і старше – усіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 людини, з них осіб десять – 15-річні та 17-річні підлітки", – сказав окупант.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на розповіді, пообіцявши знайти кожного причетного до цих злочинів.


"російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про військових злочинців з ПВК "вагнер", але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають", – написав Єрмак.

Він підкреслив, що росія – нація нелюдів і вбивць. Для всіх військових рф має бути жорстоке покарання.

"Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов'язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх. росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх лишилось в живих - поки невідомо. Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ має бачити обличчя росії, не боятися, а бити жорстко", – наголосив очільник ОП.

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