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Вакарчук: Виносити питання національної безпеки на референдум - небезпечно і безвідповідально

"Ми знаємо, як закінчувалися "референдуми" на Донбасі і в Криму"
Співак і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає, що виносити питання національної безпеки на референдум під час війни - небезпечно і безвідповідально.
Вакарчук: Виносити питання національної безпеки на референдум - небезпечно і безвідповідально Фото з вільних джерел

"Виносити питання національної безпеки на референдум за часів, коли противник веде проти нас не тільки гарячу війну, але і інформаційну - небезпечно і безвідповідально. Ми знаємо, як закінчувалися "референдуми" на Донбасі і в Криму. Шкода, що новий глава АП цього не розуміє. Або розуміє?", - зазначив Вакарчук у Facebook.

На його думку, "це не нова політика, це - стара політика".

Нагадаєме, що Вакарчук представив команду своєї партії "Голос".

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23 05 2019 08:58
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