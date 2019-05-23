ПОЛІТИКА НОВИНИСпівак і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає, що виносити питання національної безпеки на референдум під час війни - небезпечно і безвідповідально.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вакарчук: Виносити питання національної безпеки на референдум - небезпечно і безвідповідально
"Ми знаємо, як закінчувалися "референдуми" на Донбасі і в Криму"
Фото з вільних джерел
"Виносити питання національної безпеки на референдум за часів, коли противник веде проти нас не тільки гарячу війну, але і інформаційну - небезпечно і безвідповідально. Ми знаємо, як закінчувалися "референдуми" на Донбасі і в Криму. Шкода, що новий глава АП цього не розуміє. Або розуміє?", - зазначив Вакарчук у Facebook.
На його думку, "це не нова політика, це - стара політика".
Нагадаєме, що Вакарчук представив команду своєї партії "Голос".
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