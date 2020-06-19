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Вакарчук вийшов із фракції - це перший крок до складання мандату депутата

Напередодні Верховна Рада не підтримала складання Вакарчуком депутатських повноважень
Народний депутат від фракції "Голос" Святослав Вакарчук оголосив, що вийде з фракції, а потім буде виключений із партії на з’їзді - так він автоматично втратить депутатський мандат.
Вакарчук вийшов із фракції - це перший крок до складання мандату депутата Фото:Reuters

Спікер парламенту Дмитро Разумков вже прийняв заяву Вакарчука і оголосив про його вихід із фракції, повідомляє "Громадське".

"Оскільки власні рішення я не змінюю, то єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандату", - написав він.

Він нагадав, що замість нього до Верховної Ради за списком "Голосу" пройде юристка Аліна Свідерська.

"Такий спосіб складання депутатського мандату - вимушений і формальний. І мені шкода, що частина парламентарів залишила мені саме цей варіант. Але, це вже їхня відповідальність. Як і казав раніше, залишаюсь членом партії "Голос", і зроблю все від себе залежне, щоб партія розвивалась і була успішною", - додав політик.

Нагадаємо, що стало відомо, хто зайде в Раду замість Вакарчука

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19 06 2020 14:10
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