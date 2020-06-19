Вакарчук вийшов із фракції - це перший крок до складання мандату депутата
Спікер парламенту Дмитро Разумков вже прийняв заяву Вакарчука і оголосив про його вихід із фракції, повідомляє "Громадське".
"Оскільки власні рішення я не змінюю, то єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандату", - написав він.
Він нагадав, що замість нього до Верховної Ради за списком "Голосу" пройде юристка Аліна Свідерська.
"Такий спосіб складання депутатського мандату - вимушений і формальний. І мені шкода, що частина парламентарів залишила мені саме цей варіант. Але, це вже їхня відповідальність. Як і казав раніше, залишаюсь членом партії "Голос", і зроблю все від себе залежне, щоб партія розвивалась і була успішною", - додав політик.
Нагадаємо, що стало відомо, хто зайде в Раду замість Вакарчука
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