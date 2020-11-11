НОВИНИВищий антикорупційний суд не задовольнив заяву детектива Національного антикорупційного бюро України про відвід прокурора у справі "Роттердам+", повідомляє ВАКС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВАКС відмовив у відводі прокурора у справі "Роттердам+"
Фото: Reuters
Про це ннаписало інформаційне агенство "Інтерфакс-Україна"
"11 листопада слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнив заяву детектива Національного антикорупційного бюро про відвід прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу генерального прокурора у справі "Роттердам+", - йдеться в повідомленні, розміщеному в середу на сторінці суду у Facebook.
За інформацією ВАКС, ухвала оскарженню не підлягає і набуває чинності з моменту оголошення.
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11 11 2020 16:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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