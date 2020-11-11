ВАКС відмовив у відводі прокурора у справі "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд не задовольнив заяву детектива Національного антикорупційного бюро України про відвід прокурора у справі "Роттердам+", повідомляє ВАКС.

Про це ннаписало інформаційне агенство "Інтерфакс-Україна"

"11 листопада слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнив заяву детектива Національного антикорупційного бюро про відвід прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу генерального прокурора у справі "Роттердам+", - йдеться в повідомленні, розміщеному в середу на сторінці суду у Facebook.

За інформацією ВАКС, ухвала оскарженню не підлягає і набуває чинності з моменту оголошення.

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