Валерій Залужний поділився рідкісним селфі з дружиною

Головнокомандувач ЗСУ зробив фото з коханою у своєму кабінеті.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний зробив свіже фото, на якому зображений разом з дружиною Оленою.

Світлиною подружжя поділився на своїй сторінці у Facebook колишній народний депутат України Борислав Береза.

Судячи з інтер'єру на знімку, він був зробелний у кабінеті Залужного. На фото головнокомандувач ЗСУ з дружиною позують на тлі українського прапора і портрета Залужного.

"Головком і його дружина. Звикли перемагати. Разом!" – підписав фотографію Береза.

Підписники екснардепа у Facebook наробили компліментів головнокомандувачу ЗСУ та його обраниці: