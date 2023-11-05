Валерій Залужний поділився рідкісним селфі з дружиною
Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний зробив свіже фото, на якому зображений разом з дружиною Оленою.
Світлиною подружжя поділився на своїй сторінці у Facebook колишній народний депутат України Борислав Береза.
Судячи з інтер'єру на знімку, він був зробелний у кабінеті Залужного. На фото головнокомандувач ЗСУ з дружиною позують на тлі українського прапора і портрета Залужного.
"Головком і його дружина. Звикли перемагати. Разом!" – підписав фотографію Береза.
Підписники екснардепа у Facebook наробили компліментів головнокомандувачу ЗСУ та його обраниці:
- Дуже гарна пара!
- Які вони симпатичні! Дай, Боже, їм сили!
- Люблю цю парочку українців! Слава ЗСУ і Залужному!