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Валерій Залужний поділився рідкісним селфі з дружиною

05 листопада 2023, 13:53
Валерій Залужний поділився рідкісним селфі з дружиною
Фото: УНН
Головнокомандувач ЗСУ зробив фото з коханою у своєму кабінеті.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний зробив свіже фото, на якому зображений разом з дружиною Оленою.

Світлиною подружжя поділився на своїй сторінці у Facebook колишній народний депутат України Борислав Береза.

Судячи з інтер'єру на знімку, він був зробелний у кабінеті Залужного. На фото головнокомандувач ЗСУ з дружиною позують на тлі українського прапора і портрета Залужного.

"Головком і його дружина. Звикли перемагати. Разом!" – підписав фотографію Береза.

Підписники екснардепа у Facebook наробили компліментів головнокомандувачу ЗСУ та його обраниці:

  • Дуже гарна пара!
  • Які вони симпатичні! Дай, Боже, їм сили!
  • Люблю цю парочку українців! Слава ЗСУ і Залужному!
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