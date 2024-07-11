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Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків посла України у Великобританії

11 липня 2024, 21:55
Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків посла України у Великобританії
Фото: Валерій Залужний
Валерій Залужний вручив копії вірчих грамот Віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці.
Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. 
 
Про це написав Валерій Залужний.
 
Вручив копії вірчих грамот Віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі”, - написав Залужний. 
 
Він наголосив, що перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом його діяльності і діяльності посольства.
 
9 травня президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Перед тим верховний головнокомандувач звільнив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я.

 

Валерій Залужнийвійна в Україніросія окупанти

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