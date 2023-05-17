Валіза на колесах – яку вибрати?

Вибір правильної валізи на колесах дуже впливає на комфорт подорожі, тому необдумана покупка, наприклад, найдешевшої моделі з гіпермаркету – не найкраща ідея. Перед прийняттям рішення важливо ретельно визначити свої потреби та ознайомитися з ключовими критеріями, щоб вибрати найбільш відповідну модель валізи на коліщатках. Це дуже важливо, оскільки служба аеропорту та митні служби не завжди виявляють належну турботу про багаж мандрівників. При пошуку ідеальної валізи не варто орієнтуватися тільки на її ціну або зовнішній вигляд, адже згодом може виявитися, що вона не виконує свою основну функцію - не захищає вміст від псування.

Розмір дорожньої валізи

Завдяки відповідним габаритам валіза на колесах має все, щоб розмістити всі необхідні речі, які стануть у пригоді в подорожі. Є такі моделі:

Великі

Ці валізи досить великі, вагою близько 4 кг і місткістю від 85 до 130 літрів. Моделі цього типу – дуже зручне рішення, особливо під час далеких поїздок зазвичай тривалістю більше ніж 7 днів. У цьому випадку найкращим вибором стануть валізи на коліщатках висотою не менше 68 см та об'ємом не менше 85 літрів.

Ці валізи досить великі, вагою близько 4 кг і місткістю від 85 до 130 літрів. Моделі цього типу – дуже зручне рішення, особливо під час далеких поїздок зазвичай тривалістю більше ніж 7 днів. У цьому випадку найкращим вибором стануть валізи на коліщатках висотою не менше 68 см та об'ємом не менше 85 літрів. Маленькі

Маленькі валізи на коліщатках чудово підійдуть для коротких поїздок, а також ручної поклажі, яку з успіхом можна взяти з собою, наприклад, на борт літака. Однак варто пам'ятати, що у кожної авіакомпанії з цього приводу різні правила і розміри ручної поклажі зазвичай не можуть перевищувати 55х40х25 см. При цьому слід пам'ятати, що це лише орієнтовне значення, і при плануванні подорожі варто ретельно перевіряти цю інформацію на сайтах обраних авіакомпаній. Місткість невеликих валіз на колесах зазвичай становить близько 25-40 літрів, а їхня вага – від 2 до 3 кг.

Який матеріал валізи вибрати?

На ринку ви знайдете в основному валізи з твердих матеріалів (полікарбонат, скловолокно, поліпропілен або АБС) та м'яких (поліефірне волокно та нейлон). Принцип вибору аналогічний попередньому випадку. Людям, які віддають перевагу авіаперевезенню, рекомендуються жорсткі валізи, стійкі до будь-яких пошкоджень, тріщин і вм'ятин. З іншого боку, для людей, які частіше подорожують автомобілем, достатнім рішенням будуть м'які матеріали, які простіше «запхати» у багажник.

Крім матеріалу валізи, дуже важлива якість замків, що використовуються в ній. Важливо, щоб вони були цілісними – інакше на вас чекає неприємна ситуація, при якій усі пасажири бачитимуть вміст вашої валізи. Якщо ви берете із собою цінні речі, кодовий замок виявиться корисною функцією.