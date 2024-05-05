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ПОЛІТИКА

Варшава прагне підтримувати гарні відносини із США – голова МЗС Польщі

05 травня 2024, 19:51
Варшава прагне підтримувати гарні відносини із США – голова МЗС Польщі
Фото: polradio.pl
Заява Сікорського пролунала після його зустрічі з ексрадником віцепрезидента Майка Пенса з питань національної безпеки генералом Кітом Келлоггом.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава прагне підтримувати гарні відносини зі Сполученими Штатами незалежно від того, хто переможе на президентських виборах 2024 року.

Про це він заявив під час візиту до Вашингтона на брифінгу для польських ЗМІ, передає РАР.

Заява Сікорського пролунала після його зустрічі з ексрадником віцепрезидента Майка Пенса з питань національної безпеки генералом Кітом Келлоггом. Він вважається одним із найближчих зовнішньополітичних радників Дональда Трампа.

"Ми хочемо якнайкращих відносин з Америкою, незалежно від того, хто тут при владі, і не будемо робити помилок попередників, які клали всі фішки на один колір", – підкреслив голова польського МЗС.

Він сказав, що був вражений розмовою з генералом Келлогом.

"Це людина, яка розуміє ситуацію в нашому регіоні, яка розуміє ставки цієї війни і розуміє, що Польща робить більше, ніж інші союзники. Мені здається, що в особі генерала Келлога Польща має друга", – зауважив Сікорський.

СШАПольщаРадослав Сікорський

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