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Варшава продовжить підтримувати зусилля Києва щодо відсічі російському загарбнику – Дуда

17 січня 2024, 08:59
Варшава продовжить підтримувати зусилля Києва щодо відсічі російському загарбнику – Дуда
Польща вірить у те, що Україна переможе і буде вільною, незалежною і вічною державою.

Президент Польщі Анджей Дуда у вівторок взяв участь у відкритті виставки та дискусійного майданчика Deciding Your Tomorrow / "691 день, що вирішує твоє майбутнє" на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука, PinchukArtCentre у співпраці з Офісом президента України, і запевнив українців у незмінній польській підтримці.

Про це пише Interfax-Україна.

"Польща була, є і буде стояти на боці України", - наголосив Дуда.

За його словами, Варшава продовжить підтримувати зусилля Києва щодо відсічі російському загарбнику і вірить у те, що Україна переможе і буде вільною, незалежною і вічною державою.

"Слава і честь захисникам України, багаторічній дружбі між Польщею та Україною. Хай живе Україна, хай живе Польща!" - заявив польський президент.

Очільник Польщі нагадав, що таку саму позицію займали і його попередники, зокрема, Александр Кваснєвський та Лех Качинський.

Дуда зазначив, що минув уже 691 день війни, "691 день неприборканого духу української нації, українського народу", і всі ці дні Україну захищають не міжнародні сили, не один мільйон солдатів з усього світу, а українські солдати, яких підтримує невелика кількість добровольців із зарубіжних країн.

"Ця виставка - данина поваги героям України. Це заклик до всього світу до подальшої підтримки, щоб уникнути того, про що так часто згадують: щоб не було втоми від війни", - сказав президент.

Він додав, що більше зброї постачатиметься в Україну, то вищі шанси, що загине менше її захисників, і тим вищі шанси, що російські окупанти будуть вигнані.

За словами Дуди, це також 691 день російських воєнних злочинів в Україні, і завдання міжнародної спільноти притягнути до міжнародної відповідальності винних у цих злочинах.

"Не лише тому, що вони вчинили злочини, а й щоб подати приклад усьому світу, що будь-хто, хто вчиняє такі злочини, буде знайдений, постане перед судом і буде притягнутий до відповідальності за скоєне", - наголосив президент Польщі.

Віктор Пінчук на відкритті зазначив, що незважаючи на всю міжнародну підтримку України, мало хто з її прихильників у світі розуміє, що таке реальна війна, бо для цього треба приїхати в Україну. За його словами, виставка в Давосі - це спроба дати можливість учасникам ВЕФ відчути це на своїй шкурі або уявити, що ракети летять у Європу, у Північну Америку, в Азію.

Він додав, що години від початку повномасштабного вторгнення говорять про те, що залишилося зовсім небагато часу, щоб поставити необхідну Україні зброю, і хоча українці ніколи не здадуться, але перемогти буде набагато складніше.

"Ми сподіваємося, що ця виставка сприятиме кращому розумінню західних друзів, західних лідерів, щоб перейти від гарних і дуже мудрих заяв до дуже рішучих і сміливих дій із постачання Україні летальної зброї якомога більше і якомога швидше. Так ми зможемо перемогти, а ви зможете захистити своє майбутнє", - наголосив Пінчук.

Польщавійна в Україніросія окупантипідтримка України

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