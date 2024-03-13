Варшава витратить $30 млн на бомбосховища та інші заходи безпеки

Зараз польська столиця може забезпечити укриттями лише 4% населення міста.

Столиця Польщі Варшава витратить 117 мільйонів злотих (30 мільйонів доларів) у найближчі два-три роки на бомбосховища та інші заходи безпеки.

Про це пише Reuters.

Хоча Польща, яка є членом НАТО, запевнила громадян, що її місце в альянсі гарантує безпеку від будь-якої російської атаки, вторгнення москви у сусідню Ураїну спонукало до підготовки до потенційних ударів.

“З власної ініціативи ми провели інвентаризацію місць для укриття”, − сказав міський голова Варшави Рафал Тшасковський після публікації звіту Вищої контрольної палати Польщі щодо забезпечення бомбосховищами в країні.

За даними пожежної служби, зараз на місце в укриттях можуть розраховувати менше 4% населення.

У звіті також виявлено відсутність базових правил щодо укриттів, включно з необхідним обладнанням та технічними характеристиками, необхідними для захисних споруд.

До близько 7 мільйонів квадратних метрів будівель у Варшаві, які могли б служити укриттями, входять підземні паркінги та станції метро.

“117 мільйонів (злотих) на підвищення безпеки − це гроші на найближчі два-три роки, і ми готові виділити на ці цілі ще більше”, − сказав Тшасковський.

За його словами, лікарні будуть готові до загроз, а представників громадськості навчать, як діяти в надзвичайних ситуаціях.